Український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк упродовж 2003-2008 років продюсував музичний проект "Шанс". Тоді з учасниками шоу працювала тренерка Наталія Могилевська. Ведучій Раміні Есхакзай в інтерв'ю "Ходять чутки" на Youtube він згадав, якою була тоді робота зі співачкою.

Продюсер розповів, що з Наталією Могилевською часто виникали конфлікти. Він додав, що в той же час співачка в шоу-бізнесі може все, включаючи продюсування.

"Вона суперенергійна, крута, яскрава, бомбічна. Людина, якій не потрібна продюсер, хоч вона завжди скаржилася - ось був би у мене продюсер. А я кажу: "та який продюсер тебе переживе". Дуже талановита і крута дівчина", - поділився чоловік.

Також Ігор Кондратюк додав, що, незважаючи на все, Наталія Могилевська була некерованою, адже могла спізнитися на зйомки під час прямих ефірів.

"Коли вона запізнювалася, а в нас починалися зйомки рано, було реаліті-шоу цілого дня, а Наташа спить. До скандалів доходило, звісно. Наталя дратувала, але її всі поважали. Ми потім навіть відпочивали один від одного після". Шансу". Але вона дуже крута", - додав Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів: "справжній козак».

Як писала Politeka, Кондратюк різко пояснив, чому музика не може бути поза політикою.

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