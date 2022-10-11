Популярна американська актриса з українським корінням Міла Йовович емоційно відреагувала на масований ракетний удар по Україні 10 жовтня. Зірка опублікувала пост у Instagram, у якому висловила свої думки про те, що відбувається.

"Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила і милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними", - написала Міла.

Також знаменитість додала, що почувається розбитою через цю новину. І наголосила, що сумує разом із народом України.

"У цьому світі так багато ненависті, репресій та образ. Я хочу, щоб люди дали спокій один одному. Я хотіла написати про День корінних народів тут, в Америці, але після прочитання цієї новини мене просто нудить. Мені набридло розпалювання війни за кордоном". , набридла перевага білої раси вдома. Набридли самовдоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять", - повідомила вона.

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