Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто ділиться з шанувальниками яскравих публікацій на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала похмуре фото та звернулася до українців.

На новій фотографії Ілона зняла себе, мабуть, у укритті та розповіла, що вона цей день, 10 жовтня, почала тривожно, як і всі українці. Перед камерою артистка з'явилася в теплому затишному вбранні, її волосся недбало укладене, а на обличчі — гра косметики.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Цей день почався тривожно і моторошно,але ми маємо триматися,молитися і донатити нашим хлопцям,які боронять нашу країну. Розумію, що дуже важко, але спробуємо не панікувати, та не ускладнювати ситуацію в країні. Тим більше ворог і чекає саме цього. Намагайтесь уникати черг, заторів, стихійно не панікувати,діяти відповідно до рекомендацій уряду, молитися та тримати тил. Якщо ми пережили 24 лютого, переживемо і це все! Будь ласка, бережіть себе і не нехтуйте тривогами! За нами правда і з нами Бог!"

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