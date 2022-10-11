Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фотографії та відео ранкових "прильотів" у Києві та висловилася про нелюдяність російської армії.

На кадрах можна побачити моменти "прильотів", зняті очевидцями та камерами вуличного відеоспостереження, а також масштаби дозволів, які вони завдали. За словами Світлани, російська армія поводиться жорстоко і нелюдяно до мирних людей, які живуть в Україні.

У підписі до публікації Лобода висловилася: "Сьогоднішній ранок для кожного українця розпочався з масового ракетного удару, який один за одним НЕЛЮДЯНО і ЖОРСТОКО знову і знову наносять війська РФ. Ракети були направлені в кожне місто України. На даний момент офіційно підтверджено вибухи в Києві, Дніпрі, Львові, Тернополі та Запоріжжі. Найбільше сьогодні постраждав Київ. Відомо, що в результаті ракетного удару загинуло 8 людей і 20 поранено. Точна кількість жертв ще встановлюється. Дорогі, бережіть себе! І не виходьте з укриттів, поки не видасться це можливим".

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