Популярна українська актриса та героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина у день ракетної атаки на українські міста, 10 жовтня, записала відеозвернення до українців. Своє відео, записане в автомобілі, знаменитість опублікувала на сторінці Instagram.

У своєму зверненні стривожена Ксенія закликала українців не ігнорувати сигнали тривоги, не панікувати, берегти себе та вірити у перемогу України.

"Ми вистоємо і не зламаємось. Скільки б нас не тероризували, ми продовжуватимемо боротися за свою землю, свою свободу і за кожного з нас. Українці, бережіть себе! Україна була до ворога, буде і після", - написала Мішина у підписі до своєму відео.

Користувачі відразу почали коментувати публікацію актриси: "Все буде добре", "Переможемо!", "Героям слава!", "Боже, Україну бережи. Героям Слава. Тримаємося! у наших ЗСУ", "Тут така справа, що паніки немає! Але ще більше роздраконили! Все буде Україна", "Вистоїмо! Переможемо!", "Як же хочеться жити миром під мирним небом", "Боже, допоможи Україні", " Слава Україні, ми вистоємо, нас не зламати, все буде добре. Українці, рідні земляки, бережіть себе, тримаємось разом".

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