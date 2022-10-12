Як пише Politeka.net , Крістіна Соловій - відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни", де її тренером став Святослав Вакарчук. А після шоу зірка продовжив співпрацювати з молодою співачкою та продюсував її. Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала фото після ракетного обстрілу.
"Страху немає, а жага до перемоги та помсти ще не була такою, як сьогодні", - написала зірка.
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У нас одна мета – перемогти", - додала Христина.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Під цим поглядом донат на ЗСУ просто неминучий", "Погляд відомий як погляд ворожнечі", "Погляд просто передає всю нашу лють", "Так і є. Це добре видно по донатах Притулі та Стерненка", "Якась стрімка на цьому фото", "Валькірія".
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