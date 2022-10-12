Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где ее тренером стал Святослав Вакарчук. А после шоу звезда продолжил сотрудничать с молодой певицей и продюсировал ее. Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала фото после ракетных обстрелов.
"Страха нет, а жажда победы и мести еще не была такой, как сегодня", - написала звезда.
"Жми крючок, я твой шар
Жми еще раз, я несу мир
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Буду с тобой, я твое оружие
У нас одна цель – победить", - добавила Кристина.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Под этим взглядом донат на ВСУ просто неизбежен", "Взгляд известен как взгляд вражды", "Взгляд просто передает всю нашу ярость", "Так и есть. Это хорошо видно по донатам Притули и Стерненко", "Какая-то стремная на этом фото", "Валькирия".
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