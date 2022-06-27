Популярная украинская певица Христина Соловий, которую называют любимицей Святослава Вакарчука из-за того, что он был ее наставников в "Голосе країни", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети кадры из Парижа, и рассказала, как соскучилась по дому.

На новых фотографиях Христина предстала в необычных парижских локациях, и в разных образах. Так, на одном из снимков звездная красотка позирует на узком балкончике, перед камерой она появилась в коротких джинсовых шортах и узком красном топе. На еще нескольких снимках Соловий позирует в джинсах и необычной майке с интересным орнаментом. Стоит отметить, что на всех кадрах певица запечатлена с роскошными распущенными волосами, которым может позавидовать любая девушка.

В подписи к публикации Соловий написала: "Пишите, в каком украинском городе ждете мой концерт! Соскучилась по вам. В Париж больше не хочу". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Христины, засыпая ее комплиментами и отвечая на вопрос: "Киев. Снова, как 16 февраля", "Днепр!", "Херсон", "Одесса ждет", "Житомир", "Красотка", "Обожаю тебя", "Жду в Луцке", "Харьков", "Ивано-Франковск, Калуш", "Ждем в Северодонецке", "Запорожье! Очень ждем", "Хмельницкий!", "Ялта или Севастополь, пожалуйста", "Ровно", "Мое сердце", "Лично я жду В Черновцах. Обнимаю".

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