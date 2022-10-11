Арестович на своїй сторінці у Facebook опублікував фото актора, яке, зважаючи на все, було зроблено папараці. На ньому Ді Капріо в шортах і розслабленій позі, мружачи, «серфіт» у телефоні.
«Це я, намагаюся розібратися в глобальній економіці та геополітиці через мем, бо ухвалив рішення не дивитися новини», - йдеться у підписі до фото.
У коментарі до кадру з Ді Капріо Арестович зазначив, що таким чином він відповідає на запитання, звідки бере інформацію для своїх прогнозів.
Пописувачі Арестовича гумор оцінили та жартівливо запропонували йому вручити Оскар.
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«Лео, ти?», «Ми не слухаємо новини, – ми їх вигадуємо», «Оскара!», – жартують передплатники Арестовича.
Нагадаємо, раніше Арестович вибачився за необережні висловлювання про випускників Києво-Могилянської Академії. Радник Офісу президента зізнався, що "конкретно помилився".
Також повідомлялося, що Арестович на тлі скандалу через своє "звання" показав промовисте фото із Залужним.
Крім того, Politeka.net писала, що дружина Арестовича вперше розповіла, як змінилося їхнє життя після 24 лютого.