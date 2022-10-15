Данилко від початку повномасштабного вторгнення рф залишався в Україні та підтримував українських захисників та постраждалих від війни. Зараз артист мандрує Європою з концертним туром Вєрки Сердючки.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 49-річний артист розмістив чорно-біле фото в компанії своєї сценічної мами, актриси Інни Білокінь. У кадрі вони показали себе справжніх, позуючи без гриму та костюмів.

Таким чином Данилко анонсував їхній концертний тур містами Польщі: найближчим часом Сердючка з мамою відвідають Краків, Гданськ та Варшаву.

На фото можна помітити, наскільки артист схуд та навіть помолодшав за останній час. Як раніше зізнавався сам Данилко, йому вдалося скинути 14 кілограмів. Все завдяки тому, що він нарешті унормував графік та почав стежити за харчуванням.

Шанувальники в коментарях підтримали улюбленого артиста:

"Які ви гарні 😇";

"Бажаю успіхів у турі! Несіть любов до України всюди. Всюди, де чудові люди. Все буде Україна";

"Обожнюю❤️ До цієї парочки на 100 відсотків підходе таке вираження - Зірки зійшлися - у нужному місці, в те саме врем'я";

"Інна вогонь😂".

Нагадаємо, Андрій Данилко поставив хрест на особистому житті.

Також Данилко розповів, до кого на могилу вони з "мамою" завжди приходять з червоними гвоздиками.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилко закликав українців не чікати від зірок, які працюють в росії, позиції щодо війни в Україні.