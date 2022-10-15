Данилко с начала полномасштабного вторжения рф оставался в Украине и поддерживал украинских защитников и пострадавших от войны. Сейчас артист путешествует по Европе с концертным туром Верки Сердючки.

В этот раз на своей странице в Instagram 49-летний артист разместил черно-белое фото в компании своей сценической мамы, актрисы Инны Белоконь. В кадре они показали себя настоящими, позируя без грима и костюмов.

Таким образом Данилко анонсировал их концертный тур по городам Польши: в ближайшее время Сердючка с мамой посетят Краков, Гданьск и Варшаву.

На фото можно заметить, насколько артист похудел и даже помолодел за последнее время. Как ранее признавался сам Данилко, ему удалось сбросить 14 килограммов. Все благодаря тому, что он, наконец, нормировал график и стал следить за питанием.

Поклонники в комментариях поддержали любимого артиста:

"Как вы хороши 😇";

"Желаю успехов в туре! Несите любовь к Украине повсюду. Везде, где замечательные люди. Все будет Украина";

"Обожаю❤️ К этой парочке на 100 процентов подходит такое выражение - Звезды сошлись - в нужном месте, в нужное время";

"Инна огонь😂".

Напомним, Андрей Данилко поставил крест на личной жизни.

Также Данилко рассказал, к кому на могилу они с "мамой" всегда приходят с красными гвоздиками.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко призвал украинцев не ожидать от работающих в россии звезд позиции относительно войны в Украине.