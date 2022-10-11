За словами Данилка, він із деякими росіянами списується і вони з жахом від того, що відбувається, але висловити публічно це не можуть.

«І я їх дуже добре розумію, бо вони на таких постах, як керівники театрів… Ось ми говорили про Віктюка. Я думаю, ось він пішов із життя і... ми коли з Інкою буваємо у Львові, ми завжди приїжджаємо на Личаківський цвинтар і беремо гвоздики, саме гвоздики. І регочімо, бо він терпіти не міг комуністів, а це партійні квіти. І я розумію цю реакцію...Він був дуже смішний. Але я думаю, як би було складно у цій ситуації йому. Ось уявіть: тетр, трупа, він живе в Москві, людина, яка завжди називала себе «бандерівцем», у сенсі патріотом України», - розповів Данилко в інтерв'ю DW російською.

За його словами, одного разу Віктюк зателефонував йому та розповів про свої зйомки у програмі «Сьогодні ввечері» з ведучим Андрієм Малаховим.

«І він мені дзвонить і каже: «Данилку, був у Андрійка Малахова на передачі, руки подати нема кому». І він каже усміхалися у кадрі, якісь артисти, а потім раз і все – розійшлися у різні боки, ніхто навіть не підійшов. І ось я думаю, такі люди як Жванецький, Джигарханян – як би вони у цій ситуації себе… я з жахом. Як це не звучить жахливо, але вони пішли вчасно», – пояснив Данилко.

Нагадаємо, Андрій Данилко також закликав не чекати жодних заяв та позиції від таких артистів, як Ані Лорак.

Данилко також розповів, що Аллу Пугачову багато хто боявся.

Також повідомлялося, що Андрій Данилко вже змирився, що не матиме родини.