Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, ще до війни стала тренером вокального шоу "Голос країни". У жовтні телеканал "1+1" вирішив продовжити випускати в ефір цей проект, і Надя залишилася тренером. Так, нещодавно артистка з'явилася у компанії продюсера проекту Володимира Завадюка.

На своїй сторінці в Instagram Завадюк опублікував незвичайне фото, на якому позує разом із Дорофєєвою, при цьому вони тримаються за руки. Як бачимо, перед камерою співачка з'явилася у стильному образі, в якому глядачі бачили її на одному з ефірів "Голосу країни".

У підписі до публікації Володимир Завадюк написав: "Запрошую вас подивитися сьогодні @goloskrainy_official. Наша команда на культурному фронті від початку війни. Ми дуже стараємося, аби ваші вечори проходили тепло, навіть в цю темряву. Адже в наших учасників достатньо світла, щоб зігріти вас. Вони майбутнє сміливої України. Пишаюся командою, яка щодня, не зважаючи на тривоги та терор, працює над епізодами заради нашої аудиторії. Яка нині розкидана по всьому світу. Але, вірю, прийде день і родини знову будь разом в Україні. Знову буде @goloskrainy_official, знову будуть @tanci1plus1, проте з іншими героями - героями нашого часу. А як вам повернення #голоскраїни?".

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