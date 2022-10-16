Відома телеведуча Марічка Падалко щодня розповідає в Інстаграм про найпопулярніші новини за останню добу. Цього разу ведуча обговорила, як окупанти далі кидають сили на оточення Бахмута та знову намагаються захопити звільнені українські землі на захід від Кремінної. На Херсонщині ворог сам в обороні, а мешканці звільнених сіл області просять ЗСУ «швидше звільнити» всіх.

Також відомо, як наші захисники показали, як поповнюється обмінний фонд на Херсонщині. Наразі все ще складна ситуація по всій країні з електроенергією, особливо у Києві та області, після ранкового ракетного обстрілу росіянами Київщини. Дуже важливо обмежити споживання години пік на 40 відсотків, щоб ми вистояли.

Вночі окупанти вдарили по Нікополю, знову під сильним обстрілом було Запоріжжя. Тим часом у Білгородській області РФ не припиняється «бавовна» – сьогодні палала нафтобаза (фото 3), вночі – електропідстанція (відео 4).

«Льотчик Вадим (фото 6) 12 жовтня збив 6 «шахідів» у небі над Вінниччиною та через аварію був змушений катапультуватися. Але він уже знову рветься до неба (фото 7) У Польщі провели «референдум», щоб повернути територію, де розташоване посольство Росії, у власність Варшави (відео 8)

Казахстан хоч і утримався проти засудження анексії українських територій в ООН, але самі казахи нас як можуть підтримують (відео 9)» – розповідає Марічка.

«Дякую Вам Маричко) Переможемо; Нерви вже на боці!; Переможемо 💛; Дякуємо за щоденну працю🙌; Дякуємо за Вашу працю! 🔥; Переможемо !!!💙; Які худоби; просто одні емоції від цього» - кажуть у відповідь у мережі.

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