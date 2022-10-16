Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, еще до войны стала тренером вокального шоу "Голос країни". В октябре телеканал "1+1" принял решение продолжить выпускать в эфир этот проект, и Надя осталась тренером. Так, недавно артистка появилась в компании продюсера проекта Владимира Завадюка.

На своей странице в Instagram Завадюк опубликовал необычное фото, на котором позирует вместе с Дорофеевой, при этом они держаться за руки. Как видно, перед камерой певица появилась в стильном образе, в котором зрители видели ее на одном из эфиров "Голоса країни".

В подписи к публикации Владимир Завадюк написал: "Приглашаю вас посмотреть сегодня @goloskrainy_official. Наша команда на культурном фронте с начала войны. Мы очень стараемся, чтобы ваши вечера проходили тепло, даже в эту тьму. У наших участников ведь достаточно света, чтобы согреть вас. Они – будущее смелой Украины. Горжусь командой, которая каждый день, несмотря на тревоги и террор, работает над эпизодами ради нашей аудитории. Которая сейчас разбросана по всему миру. Но, верю, придет день и семьи снова будь вместе в Украине. Снова будет @goloskrainy_official, снова будут @tanci1plus1, однако с другими героями – героями нашего времени. А как вам возвращение #голосстраны?".

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