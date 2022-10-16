Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила цікавий пост.

"Перестань скаржитись на життя!", — написала Саліванчук та переповіла цілу притчу, в якій майстер відповів учню на питання, чому існують труднощі, які заважають нам досягати мети, відводять у бік від обраного шляху.

"— Те, що ти називаєш труднощами, — відповів Вчитель, — насправді є частиною твоєї мети. Годі з цим боротися. Лише подумай про це і прийми до уваги, коли обираєш шлях. Уяви, що ти стріляєш з лука. Мішень далеко, та ти не бачиш її, оскільки на землю опустився густий ранковий туман", — пише Ганна.

Артистка словами майстра додає, що потрібно підлаштовуватися під умови та впевнено йти до мети, не звертаючи уваги на інших.

"— Ніколи не дивись на інших, — посміхнувся Вчитель. — У кожного свій лук, своя мета і свій власний час для пострілу. Одні роблять своєю метою точне влучання, інші — можливість навчитися стріляти.

Вчитель знизив голос і нахилився до учня:

— І ще я хочу відкрити тобі страшну таємницю, мій хлопчику. Туман не опускається на землю для того, щоб завадити твоєму пострілу, вітер починає віяти не для того, щоб забрати твою стрілу вбік, жорсткий лук створений лучником не для того, щоб ти усвідомив свою слабкість. Все це існує саме по собі. Це ти вирішив, що зможеш в цих умовах точно вразити мішень", — наголосила артистка.

Тому, на її думку, варто або перестати скаржитися, або прибрати гординю та вибрати собі легшу мету.

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