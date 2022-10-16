Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала кадри з нової осінньої фотосесії, на яких з'явилася стильний образ.

Як видно, на нових фотографіях Анна знята на прогулянці у Києві, куди вийшла у стильному образі. Перед камерою вона з'явилася у теплій коричневій кофті з чорною безрукавкою та темно-зеленими штанами, а на її ногах масивні чорні черевики. Пишне кучеряве волосся дівчини розпущене і недбало покладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона кидає загадкові погляди в об'єктив.

У підписі до публікації Богдан написала про осінній настрій, а шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки.

"Дуже красива", "Красуня", "Дуже красива", "Вогонь", "Супер, фото в американському стилі", "Дуже красива", "Дуже-дуже хороша! І кучері відростають", "Мені Михайло відразу не сподобався", "Вау, Аня, яка ви гарна!", "Гарна, яскрава, сонячна та надихаюча. Дякую", "Що красива, то красива", "От і красива", "Шикарна", "Відтінки супер", "Яка красива", "Вогонь", "Красуня", - пишуть у коментарях.

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