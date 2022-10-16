Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила кадры из новой осенней фотосессии, на которых пояивлась в стильном образе.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена на прогулке в Киеве, куда вышла в стильном образе. Перед камерой она появилась в теплой коричневой кофте с черной безрукавкой и темно-зеленых штанах, а на ее ногах массивные черные ботинки. Пышные кудрявые волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она бросает загадочные взгляды в объектив.

В подписи к публикации Богдан написала об осеннем настроении, а поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши.

"Очень красивая", "Красавица", "Очень красивая", "Огонь", "Супер, фото в американском стиле", "Очень красивая", "Очень-очень хорошая! И кудряшки отрастают", "Мне Миша сразу не понравился", "Вау, Аня, какая вы красивая!", "Красивая, яркая, солнечная и вдохновляющая. Спасибо", "Что красивая, то красивая", "Вот и красивая", "Шикарная", "Оттенки супер", "Какая красивая", "Огонь", "Красотка", - пишут в комментариях.

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