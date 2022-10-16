Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка неодноразово потрапляла у скандали через мовне питання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду поділилася у сторис забавним кадром, на якому показала, як збирається на прогулянку.

На новій фотографії Маша зняла себе на повний зріст, при цьому вона стоїть у цікавій позі. Перед камерою телезірка з'явилася у широких смугастих штанях із масивними чорними черевиками та вузькою темною водолазкою, яка наголосила на зайво худорлявій талії. На голові у телеведучої видно кумедну бежеву шапочку, під якою розпущене волосся, а на її обличчі легкий макіяж.

"Гуляти", - підписала фотографію Єфросиніна.

Зазначимо, що у попередній сторіс Марія вказала, що зараз вона у польській столиці Варшаві.

До речі, раніше шанувальники неодноразово просили телеведучу більше їсти і не доводити себе до анорексії. Справа в тому, що з початку війни фоловери почали помічати, що Маша сильно схудла як на обличчі, так і в талії. Деякі шанувальники не на жарт стурбувалися станом кумира через втрату ваги.

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