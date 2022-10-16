Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая не раз попадала в скандалы из-за языкового вопроса, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша и основательница благотворительного фонда поделилась в сторис забавным кадром, на котором показала, как собирается на прогулку.

На новой фотографии Маша запечатлела себя в полный рост, при этом она стоит в интересной позе. Перед камерой телезвезда появилась в широких полосатых штанах с массивными черными ботинками и узкой темной водолазке, которая подчеркнула излишне худощавую талию. На голове у телеведущей видно забавную бежевую шапочку, под которой распущенные волосы, а на ее лице легкий макияж.

"Гулять", - подписала фотографию Ефросинина.

Отметим, что в предыдущей сторис Мария указала, что сейчас она в польской столице Варшаве.

К слову, ранее поклонники не раз просили телеведущую больше кушать и не доводить себя до анорексии. Дело в том, что с начала войны фолловеры начали замечать, что Маша сильно похудела, как на лице, так и в талии. Некоторые поклонники не на шутку обеспокоились состоянием кумира из-за потери веса.

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