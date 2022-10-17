Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у сторіс кадри з новоспеченим чоловіком і розповіла, що справдився її найбільший страх після весілля.

На нових фотографіях Анна та Олександр знято у темній кімнаті з сумними обличчями. Як виявилося, співачка менше ніж через місяць після весілля примудрилася втратити своє обручку. До речі, раніше артистка окремим постом в Instagram хвалилася їх незвичайними обручками із загадковим гравіюванням. А тепер вона втратила своє.

"Найбільший страх життя справдився. Багато хто з вас здогадався. Навіть місяць не пройшов. Я втратила обручку", - підписала сторіс Трінчер.

У сторіс дівчина також розповіла, що з дитинства, коли дивилася якісь фільми, де втрачали обручку, говорила собі, що з нею такого ніколи не станеться. То був її найбільший страх. І ось, навіть місяць після весілля не пройшов, а обручки вже немає.

Нагадаємо, Дружина Остапчука після повернення в Україну здивувала одкровенням: "Я в себе одна...".

Як повідомляла Politeka, Хочу відкрити страшну таємницю: дружина продюсера "Квартал 95" вразила українців своєю історією.

Також Politeka писала, що Марічка Падалко висловилася про останні удари окупантів та їхні проблеми на кордонах: "Не припиняються бавовни".