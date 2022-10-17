Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис кадры с новоиспеченным мужем и рассказала, что сбылся ее самый большой страх после свадьбы.

На новых фотографиях Анна и Александр запечатлены в темной комнате с грустными лицами. Как оказалось, певица меньше чем через месяц после свадьбы умудрилась потерять свое обручальное кольцо. К слову, ранее артистка отдельным постом в Instagram хвасталась их необычными обручальными кольцами с загадочной гравировкой. А теперь она свое потеряла.

"Самый большой страх жизни сбылся. Многие из вас догадались. Даже месяц не прошел. Я потеряла обручальное кольцо", - подписала сторис Тринчер.

В сторис девушка также рассказала, что с детства, когда смотрела какие-то фильмы, где теряли кольцо, говорила себе, что с ней такого никогда не произойдет. Это был ее самый большой страх. И вот, даже месяц после свадьбы не прошел, а кольца уже нет.

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