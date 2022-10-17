Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо (Михайло Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка здивувала кадрами у новій зовнішності та зробила несподівану заяву.

Як видно, на нових знімках Ярослава знята на сцені, вона у чудовому настрої. Перед камерою вона з'явилася у незвичайному образі – білосніжних штанах та короткій ліловій блузі з об'ємними рукавами, яка оголила плоский живіт. Довге волосся співачки завите і пишними локонами спадають на плечі, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації SLAVIA заявила, що подала заявку на Національний відбір на Євробачення: "КОХАЙ. СТВОРЮЙ. НАСОЛОДЖУЙСЯ. Пісню написала, відправили на Нацвідбір @suspilne.eurovision. Чекаю результатів. Побажайте успіху". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Бажаю успіхів", "Красуня!", "З Божою допомогою! Удачі!", "Милий животик", "Неймовірна красуня", "Удачі!", "Нехай пощастить", "Красуня".

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