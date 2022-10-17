Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо (Михаил Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадрами в новой внешности и сделала неожиданное заявление.

Как видно, на новых снимках Ярослава запечатлена на сцене, она в отличном настроении. Перед камерой она появилась в необычном образе – белоснежных брюках и короткой лиловой блузе с объемными рукавами, которая оголила плоский живот. Длинные волосы певицы завиты и пышными локонами спадают на плечи, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации SLAVIA заявила, что подала заявку на Национальный отбор на Евровидение: "ЛЮБИ. СОЗДАВАЙ. НАСЛАЖАЙСЯ. Песню написала, отправили на Нацотбор @suspilne.eurovision. Жду результатов. Пожелайте удачи". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Желаю успехов", "Красавица!", "С Божьей помощью! Удачи!", "Милый животик", "Невероятная красотка", "Удачи!", "Пусть повезет", "Красотка".

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