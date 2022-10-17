Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так цього разу зірка виклала дивне відео, на якому її можна побачити ще зовсім юною і навіть без творчого псевдоніма.

У короткому ролику Слава виступає на сцені якогось вокального шоу, тут їй лише 19 років, і звати її Ольга Кузнєцова. На ній чорне вбрання – штани та короткий топ, що оголює живіт. Схоже, тут можна побачити, як Камінська виглядала до пластичних операцій.

"Оля Кузнєцова 19 років… Слава, що з тобою сталося? Досить", - йдеться у підписі до публікації. Слід зазначити, що шанувальники схвилювалися і почали підозрювати, що сторінку артистки в соцмережі зламали і від її імені почали постити дивні пости.

"Мала, що трапилося?", "Пора повертати Олю, викладачку вокалу. Зі Славою біда", "Походу зламали сторінку", "Що відбувається?", "Я пам'ятаю цю Олю, і ще пам'ятаю на реаліті-шоу "Острів", "Дуже цікаво, чому Оля стала Славою?", "Заберіть у Слави телефон! Це явно грає не їй на користь!", "Зміна аватарки погано вплинула на Славу!", "Мені здається Славі потрібна допомога, це не жарти, щось трапилося", "Зламали сторінку", "Зламали сторінку!" На Славу це не схоже", – пишуть у коментарях.

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