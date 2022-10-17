Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила странное видео, на котором ее можно увидеть еще совсем юной и даже без творческого псевдонима.

В коротком ролике Слава выступает на сцене какого-то вокального шоу, здесь ей всего 19 лет, и зовут ее Ольга Кузнецова. На ней черный наряд – брюки и короткий топ, который оголяет живот. Похоже, здесь можно также увидеть, как Каминская выглядела до пластических операций.

"Оля Кузнецова 19 лет… Слава, что с тобой произошло? Хватит", - говорится в подписи к публикации. Надо сказать, что поклонники взволновались и начали подозревать, что страницу артистки в соцсети взломали и от ее имени начали постить странные посты.

"Малая, что случилось?", "Пора возвращать Олю, преподавательницу вокала. Со Славой беда", "Походу взломали страницу", "Что происходит?", "Я помню эту Олю, и еще помню на реалити-шоу "Остров", "Очень интересно, почему Оля стала Славой?", "Заберите у Славы телефон! Это явно играет не ей на пользу!", "Смена аватарки плохо повлияла на Славу!", "Мне кажется Славе нужна помощь, это не шутки, что-то случилось", "Взломали страницу", "Взломали страницу! На Славу это не похоже", - пишут в комментариях.

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