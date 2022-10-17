Український актор і учасник шоу «Танцюють всі» Костянтин Войтенко, який намагався врятувати свій шлюб, тепер вчиться говорити про колись кохану жінку, як про колишню дружину.

За словами Войтенка, про розлучення вони з Валентиною замислились вже давно, ще до проекту «Танцюють всі», а потім намагалися врятувати свою родину.

«Я розповідав, як я справляюсь, може вийде – може не вийде. Може, врятую сім’ю, Це нормально. Це правильно, аніж «завжди все добре», «завжди все рожеве і класне». Ми вирішили це давно, що, напевне вже все. Просто так вийшло, що на цьому етапі трапився зі мною проект», - згадує Костянтин той період в житті.

Як виявилося, ці намаганні виявилися марними – родина Войтенків розпалася. Актор запевняє, що вони з Валентиною розійшлися у нормальних стосунках.

«Спілкуємось на тему дитини, все. Ми добре розійшлися, домовились, все. Нормально…», - розповів Костянтин в інтерв’ю «ЖВЛ».

Нагадаємо, що у пари є також донька Емілія. Актор каже, що намагається проводити з нею як умога більше часу і стосунки з нею "класні".

Після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну актор намагався вивизти сім’ю з Києва у безпечне місце.

«Були моменти, що спочатку хотіли, потім ні – будемо тут у бабусі. Потім я їх відвіз на Західну, хотів, щоб ще далі вони поїхали. Я точно знав, що я повернусь у Київ. Я просто хотів, щоб точно моя родина була в безпеці. Я розумів, що в безпеці – це за кордоном і намагався якось вплинути на колишню дружину, щоб вона поїхала», - зізнався актор.

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