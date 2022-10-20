Хореографиня Тетяна Денисова зробила кар'єру в Україні та переїхала до Росії. Її далі запрошували на українське телебачення, але з початком війни танцівниця показала своє справжнє обличчя.

Український співак, волонтер та переможець "Х-Фактора" Олександр Кривошапко поділився новими деталями про свою колишню дружину хореографа Тетяну Денисову. Його дружина не підтримала Україну після вторгнення росії, але раніше поливала брудом москву, де зараз живе, і навіть получила громадянство росії. Детальніше про це музикант розповів у новому випуску ЖВЛ на YouTube .

Олександр Кривошапко запевняє, що йому неприємно говорити погано про свою колишню дружину, адже він шанує її та вважає, що це низький вчинок для чоловіка. Однак він розповів, що Денисова раніше говорила про столицю росії, де згодом знімалася в телепроектах і проживала.

"Скажу так, що Таня завжди мені говорила, цитую: "Москва - місто наркоманів, повій і, м'яко кажучи, представників ЛГБТ-спільноти". Мені дуже прикро, що людина, яка позиціонує себе сильною і мудрою, змушена жити в такому суспільстві. Ще і добровільно", – посміявся Олександр Кривошапко .

Олександр Кривошапко також розповів, що вперше за багато років поговорив з Денисовою, коли вона попросила вислати їй у росію документи про розлучення. Танцівниця зізналася, що хоче стати громадянкою росії, що, за словами українця, його вразило, адже вона ніколи не говорила про росію добре.

Нагадаємо, що танцюрист Сердючки і Кривошапко з "Х-Фактора", заінтригували українців першими кадрами шоу.

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