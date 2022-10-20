Хореографиня Татьяна Денисова сделала карьеру в Украине и переехала в рф. Ее дальше приглашали на украинское телевидение, но с началом войны танцовщица показала свое настоящее лицо.

Украинский певец, волонтер и победитель "Х-Фактора" Александр Кривошапко поделился новыми деталями о своей бывшей жене хореографе Татьяне Денисовой. Его жена не поддержала Украину после вторжения россии, но раньше поливала грязью москву, где сейчас живет, и даже взяла гражданство рф. Детальнее об этом музыкант рассказал в новом выпуске ЖВЛ на YouTube.

Александр Кривошапко уверяет, что ему неприятно говорить плохо о своей бывшей жене, ведь он уважает ее и считает, что это низкий поступок для мужчины. Однако он рассказал, что Денисова раньше говорила о столице россии, где впоследствии снималась в телепроектах и проживала.

"Скажу так, что Таня всегда мне говорила, цитирую: "Москва – город наркоманов, проституток и, мягко говоря, представителей ЛГБТ-сообщества". Мне очень досадно, что человек, позиционирующий себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно", – посмеялся Александр Кривошапко.

Александр Кривошапко также рассказал, что впервые за многие годы поговорил с Денисовой, когда она попросила выслать ей в рф документы о разводе. Танцовщица призналась, что хочет стать гражданкой россии, что, по словам украинца, его поразило, ведь она никогда не говорила о россии хорошо.

Напомним, что танцор Сердючки и Кривошапко из "Х-Фактора", заинтриговали украинцев первыми кадрами шоу.

Как сообщала Politeka, жена победителя "Х-Фактора" Кривошапко получила травмы в ДТП.

Также Politeka писала, что семья победителя "Х-фактора" Кривошапко оказалась в оккупации, не все сумели выжить.