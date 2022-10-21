Данилко та Білоконь активно мандрують Європою з концертним туром Вєрки Сердючки. Зараз артисти їздять містами Польщі, де запланували виступи в Кракові, Гданську та Варшаві.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 54-річна "мама Сердючки" розмістила серію фото з прогулянки по Гданську. У кадрі вона показала себе справжню, позуючи без гриму та сценічного костюму.

"Чи може ця людина бути серйозною????? НІ!!!!!!!!!!🙈🙈🙈🙈🙈🙈", — написала Інна Білоконь під кадрами.

Своїми лайками публікацію оцінили Андрій Данилко та актриса Ольга Сумська. Шанувальники Верки Сердючки та її мами в коментарях захоплюються виглядом артистки в реальному житті:

"Мама у Вери молодшає)";

"Була на вашому концерті в Кракові.Інна,ви дууууууже красива жінка!!!😍";

"Інна, у вас такий суворий вигляд і такі кулачки, що якщо побачать орки, то відразу зрозуміють, як їм не раді, м'яко кажучи!....";

"Красуня👍".

Сам Андрій Данилко дуже схуд та навіть помолодшав за останній час. Як зізнавався артист, йому вдалося скинути 14 кілограмів. Все завдяки тому, що він нарешті унормував графік та почав стежити за харчуванням.

Нагадаємо, Андрій Данилко поставив хрест на особистому житті.

Також Данилко розповів, до кого на могилу вони з "мамою" завжди приходять з червоними гвоздиками.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилко закликав українців не чікати від зірок, які працюють в росії, позиції щодо війни в Україні.