Данилко и Белоконь активно путешествуют по Европе с концертным туром Верки Сердючки. Сейчас артисты ездят по городам Польши, где запланировали выступления в Кракове, Гданьске и Варшаве.

В этот раз на своей странице в Instagram 54-летняя "мама Сердючки" разместила серию фото по прогулке по Гданьску. В кадре она показала себя настоящую, позируя без грима и сценического костюма.

"Может ли этот человек быть серьезным????? НЕТ!!!!!!!!!!🙈🙈🙈🙈🙈🙈", - написала Инна Белоконь под кадрами.

Своими лайками публикацию оценили Андрей Данилко и актриса Ольга Сумская. Поклонники Верки Сердючки и ее мамы в комментариях восхищаются видом артистки в реальной жизни:

"Мама у Веры молодеет)";

"Была на вашем концерте в Кракове. Инна, вы ооочень уж красивая женщина!!!😍";

"Инна, у вас такой строгий вид и такие кулачки, что если увидят орки, то сразу поймут, как им не рады, мягко говоря!....";

"Красавица👍".

Сам Андрей Данилко очень похудел и даже помолодел за последнее время. Как признавался артист, ему удалось сбросить 14 кг. Все благодаря тому, что он, наконец, унормировал график и стал следить за питанием.

Напомним, Андрей Данилко поставил крест на личной жизни.

Также Данилко рассказал, к кому на могилу они с "мамой" всегда приходят с красными гвоздиками.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко призвал украинцев не ожидать от работающих в россии звезд позиции относительно войны в Украине.