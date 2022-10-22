Андрій Данилко під час концерту у Польщі вийшов на сцену без гриму та сценічного костюма Вєрки Сердючки.

Данилко від початку повномасштабного вторгнення рф залишався в Україні та підтримував українських захисників та постраждалих від війни. Зараз артист разом із "мамою" Вєрки Сердючки актрисою ІнноЮ Білокінь активно мандрують Європою з концертним туром та завершили поїздку містами Польщі грандіозним концертом у Варшаві.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 49-річний Андрій Данилко розмістив ефектні кадри з концерту в столиці Польщі, на якому до нього приєдналися Джамала, ведучий Володимир Остапчук та співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота).

Вєрка Сердючка запалила зал, виконавши свої хіти "Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита".

В фіналі концерту Данилко та Білокінь вийшли до глядачів у своєму повсякденному вбранні та виконали Dancing Lasha Tumbai з приспівом Russia goodbye. На сцені з ними танцювали й Остапчук із Джамалою та Роксоланою.

Сам Андрій Данилко дуже схуд та навіть помолодшав за останній час. Як зізнавався артист, йому вдалося скинути 14 кілограмів. Все завдяки тому, що він нарешті унормував графік та почав стежити за харчуванням.

Нагадаємо, Андрій Данилко поставив хрест на особистому житті.

Також Данилко розповів, до кого на могилу вони з "мамою" завжди приходять з червоними гвоздиками.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилко закликав українців не чікати від зірок, які працюють в росії, позиції щодо війни в Україні.