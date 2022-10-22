Данилко с начала полномасштабного вторжения рф оставался в Украине и поддерживал украинских защитников и пострадавших от войны. Сейчас артист вместе с "мамой" Верки Сердючки актрисой Инной Белоконь активно путешествуют по Европе с концертным туром и завершили поездку по городам Польши грандиозным концертом в Варшаве.
В этот раз на своей странице в Instagram 49-летний Андрей Данилко разместил эффектные кадры с концерта в столице Польши, на котором к нему присоединились Джамала, ведущий Владимир Остапчук и певица ROXOLANA (Роксолана Сирота).
Верка Сердючка зажгла зал, исполнив свои хиты "Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита".
В финале концерта Данилко и Белоконь вышли к зрителям в своей повседневной одежде и исполнили Dancing Lasha Tumbai с припевом Russia goodbye. На сцене сместе с ними плясали и Остапчук с Джамалой и Роксоланой.
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Сам Андрей Данилко очень похудел и даже помолодел за последнее время. Как признавался артист, ему удалось сбросить 14 кг. Все благодаря тому, что он, наконец, унормировал график и стал следить за питанием.
Напомним, Андрей Данилко поставил крест на личной жизни.
Также Данилко рассказал, к кому на могилу они с "мамой" всегда приходят с красными гвоздиками.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко призвал украинцев не ожидать от работающих в россии звезд позиции относительно войны в Украине.