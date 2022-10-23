Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Цього разу на свої сторінці в Instagram Скрипка розмістив відеозвернення, в якому відреагував на масові ракетні удари по критичній інфраструктурі 22 жовтня, в результаті яких мешканці багатьох міст лишилися без світла та води.

"Вітаю Вас, дорогенькі! Сподіваюсь, всі живі, здорові. Вже більше півроку війна, ракети прилітають. Світло відключається, включається. Легше не стає. Але, друзі, нам своє робити. Я бачу, як довкола всі сприйняли 10 жовтня, це коли тотальне обстрілювання почалося. Українці вже нічого не бояться. Дійсно важко, просто треба бути в моменті, допомагати тим, кому ми можемо допомогти, робити те, що ми можемо робити і йти вперед", — каже Олег.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" також додав, що через труднощі зараз народжується нове українське суспільство.

"Ми ж з вами переконані, що перемога за нами. І знаєте, що це народження нас з вами, народження нових українців, і це ніколи не буває просто. Виявилось, що воно так. В 91-му році було все просто і це було не за правду, а зараз все за правду. Ми можемо сприймати це все як сувору реальність, і нікуди ми не дінемся від неї. Ідемо вперед! Перемагаємо! Допомагаємо нашим побратимам!", — наголосив Олег Скрипка.

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