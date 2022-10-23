Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения России активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Скрипка разместил видеообращение, в котором отреагировал на массовые ракетные удары по критической инфраструктуре 22 октября, в результате которых жители многих городов остались без света и воды.

"Приветствую Вас, дорогие! Надеюсь, все живы, здоровы. Уже больше полугода война, ракеты прилетают. Свет отключается, включается. Легче не становится. Но, друзья, нам свое делать. Я вижу, как вокруг все восприняли 10 октября, это когда тотальные обстрелы начались. Украинцы уже ничего не боятся. Действительно тяжело, просто нужно быть в моменте, помогать тем, кому мы можем помочь, делать то, что мы можем делать и идти вперед", — говорит Олег.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" также добавил, что из-за трудностей сейчас рождается новое украинское общество.

"Мы же с вами убеждены, что победа за нами. И знаете, что это рождение нас с вами, рождение новых украинцев, и это никогда не бывает просто. Оказалось, что оно так. В 91 году было все просто и это было не за правду, а сейчас все за правду. Мы можем воспринимать это как строгую реальность, и никуда мы не денемся от нее. Идем вперед! Побеждаем! Помогаем нашим собратьям!", - подчеркнул Олег Скрипка.

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