30 серпня 2003 року Марія вийшла заміж за бізнесмена Тимура Хромаєва. Пара виховує двох дітей. У 2004 році в них народилася дочка Нана, а в 2014 - син Олександр.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила зворушливе відео, на якому вона з чоловіком танцює біля дому під пісню "Без бою" гурту "Океан Ельзи", та розповіла, що цього року вони відсвяткували річницю шлюбу з величезним запізненням.

"Відсвяткувати 19-ту річницю шлюбу із запізненням в півтора місяці- це новий рівень наших з Тимуром Хромаєвим стосунків… Загадали святкування 20тирічного ювілею вчасно, в мирному Києві, в колі всіх наших друзів!", — пише Маша Єфросиніна.

Зіркову пару в коментарях та просто лайками привітало багато знаменитостей, серед яких Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва, Ілона Гвоздьова, Володимир Ярославський, Леся Нікітюк, Вікторія Булітко, Катерина Кухар, Дзідзьо, солістка KAZKA ОЛександра Зарицька, Соня Плакидюк та багато інших.

"Вітаю, бажаю любові і міцного шлюбу", "Такі гарні❤️", "Мої вітання!!! Щасти Вам 💛", " Вітаю вас. В наступному році всі будемо святкувати гучно. Бо в цьому році всі без свята😢", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.