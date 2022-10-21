Художній керівник та актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов висловився про Марину Поплавську, яка загинула чотири роки тому.

Вранці 20 жовтня 2018 року автобус із акторами Дизель шоу, які поверталися з гастролів, врізався у вантажівку на Київщині. Марина Поплавська стала єдиною жертвою цієї аварії, вона загинула на 49-му році життя. Тоді також постраждали актори Яна Глущенко, Євген Сморигін та Єгор Крутоголов.

Влітку цього року керівництво "Дизель шоу" втрапило в скандал з невиплатою зарплат співробітникам, після чого свій коментар дала й сестра покійної Марини Поплавської. Вона заявила, що керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично та сама їх собі і сплатила – грошима, які не виплатили її сім'ї.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єгор Крутоголов опублікував пост, присвячений покійній колезі.

"4 роки пройшло з того моменту, як Марини не стало, але ми всі пам‘ятаємо якою вона була, а була вона була різною: крутою, вразливою, залізною, тендітною, але назавжди вірною подругою, доброю людиною, яка нікому не бажала зла і великою артисткою, яка обожнювала свого глядача і розквітала при кожній зустрічі з ним. Дякую, що була з нами. Пам‘ятатимемо завжди", — пише художній керівник "Дизель шоу".

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