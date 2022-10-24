Музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше в житті спробував себе в новій ролі.

Артисти гурту з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну служили в 130-му батальйоні тероборони. Потім головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказав зірковим бійцям повернутися з передової до мирного життя, на культурний фронт.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тарас Тополя поділився радісною новиною, що вперше в житті спробував себе в ролі актора дубляжу в фільмі «Мій домашній крокодил», та показав кадри з прем'єрного показу. В оригіналі всі вокальні партії крокодила Лайла виконав канадський співак Шон Мендес, а українською його переспівав Тополя.

"На мою думку, Ліл співає краще за мене, але я чимдуж старався досягти його рівня ;) А насправді він кумедний, доволі сором’язливий і так само, як колись і я, мріє про велику сцену, визнання та популярність", — пише Тарас.

Шанувальники гурту "Антитіла" в коментарях підтримала артиста:

"Коли Ви все встигаєте?! Вражена Вами! Героям слава 💙💛";

"Як шкода, що я не знала, коли прем'ера! Ви чудовий!";"

"Ми з донькою сьогодні переглянули в кінотеатрі чудовий фільм. Мені припав до душі спів головної героїні. А це, виявляється, спів мого улюбленого співака! Дякую! Нам сподобалося. Не зупиняйтеся на цьому".

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.