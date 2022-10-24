Артисты группы с начала полномасштабного вторжения рф в Украину служили в 130-м батальоне терробороны. Затем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал звездным бойцам вернуться с передовой в мирную жизнь, на культурный фронт.

В этот раз на своей странице в Instagram Тарас Тополя поделился радостной новостью, что впервые в жизни попробовал себя в роли актера дубляжа в фильме «Мой домашний крокодил», и показал кадры с премьерного показа. В оригинале все вокальные партии крокодила Лайла исполнил канадский певец Шон Мендес, а на украинском его перепел Тополя.

"По моему мнению, Лил поет лучше меня, но я изо всех сил старался достичь его уровня ;) А на самом деле он забавный, довольно застенчивый и так же, как когда-то и я, мечтает о большой сцене, признании и популярности", — пишет Тарас.

Поклонники группы "Антитела" в комментариях поддержала артиста:

"Когда Вы все успеваете?! Поражена Вами! Героям слава 💙💛";

"Как жаль, что я не знала, когда премьера! Вы отличный!";"

"Мы с дочерью сегодня посмотрели в кинотеатре отличный фильм. Мне пришлось по душе пение главной героини. А это, оказывается, пение моего любимого певца! Спасибо! Нам понравилось. Не останавливайтесь на этом".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.