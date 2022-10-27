Лідер українського рок-гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів, як переживає розлуку із сім'єю, яка поїхала до Японії після початку повномасштабної війни росії проти України. Коментар про це він дав під час інтерв'ю для програми "ЖВЛ".

Спочатку Танчинці поїхали до батьків дружини до передмістя столиці. Але надовго там не лишилися. Рішення поїхати було дуже правильним, адже незабаром населений пункт, де мешкають батьки Ганни, окупували загарбники. Безпеку для своїх дорогих Сергій сподівався знайти у рідному Мукачеві, але й звідти вони поїхали.

Дружина музиканта Анна разом із дітьми, 13-річною дочкою Анастасією та 4-річним сином Лук'яном відлетіли з Польщі до Токіо. У Японії Ганна працює перекладачем, а її діти відвідують школу та садок.

"Анна навчалася в Японії з обміну студентів, вона закінчила Шевченка як сходознавець, і вона знає мову. І ми зрозуміли, що їй там буде просто влаштувати свій побут", - розповів Сергій Танчинець .

Сергій Танчинець зізнається, що відпустити сім'ю так далеко від дому, йому було непросто.

"Серце в сльозах. Це було непросто. Ми не побачимося найближчих багато місяців. Але розуміючи, що моя дружина точно розуміє ситуацію, і я звик довіряти їй, я сказав окей. Вона подалася на візу, отримала за півдня візу, я купив квитки". Без зворотної дати ми не хотіли говорити слово рік Сказали, що на півроку Перед від'їздом ми домовилися, що вони приїдуть до Львова, і був момент, коли я привіз їх на кордон... І було вже не так весело... Вони поїхали і на наступного дня полетіли до Токіо", — розповідає музикант.

Нагадаємо, соліст гурту "Без обмежень" впав на сцені, кадри потрапили в Мережу.

Як повідомляла, лідер групи "Без Обмежень" порадив стежити за словами, говорячи про конфлікт з РФ.

Також писала, що лідер гурту "Без Обмежень" Танчинець обурився поведінці українців.