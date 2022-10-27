Лидер украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал, как переживает разлуку с семьей, которая уехала в Японию после начала полномасштабной войны россии против Украины. Комментарий об этом он дал во время интервью для программы "ЖВЛ".

Сначала Танчинцы поехали к родителям жены в пригород столицы. Но надолго там не остались. Решение поехать было очень правильным, ведь вскоре населенный пункт, где живут родители Анны, оккупировали захватчики. Безопасность для своих дорогих Сергей надеялся найти в родном Мукачево, но и оттуда они уехали.

Жена музыканта Анна вместе с детьми, 13-летней дочерью Анастасией и 4-летним сыном Лукьяном улетели из Польши в Токио. В Японии Анна работает переводчиком, а ее дети посещают школу и садик.

"Анна училась в Японии по обмену студентов, она окончила Шевченко как востоковед, и она знает язык. И мы поняли, что ей там будет просто устроить свой быт", — рассказал Сергей Танчинец.

Сергей Танчинец признается, что отпустить семью так далеко от дома ему было непросто.

"Сердце в слезах. Это было непросто. Мы не увидимся ближайших много месяцев. Но понимая, что моя жена точно понимает ситуацию, и я привык доверять ей, я сказал окей. Она подалась на визу, получила за полдня визу, я купил билеты. Без обратной даты. Мы не хотели говорить слово год. Сказали, что на полгода. Перед отъездом мы договорились, что они приедут во Львов, и был момент, когда я привез их на границу. И было уже не так весело… Они уехали и на следующий день улетели в Токио", — рассказывает музыкант.

Напомним, солист группы "Без обмежень" упал на сцене, кадры попали в Сеть.

Как Politeka сообщала, лидер группы "Без Обмежень" посоветовал следить за словами, говоря о конфликте с РФ.

Также Politeka писала, что лидер группы "Без Обмежень" Танчинец возмутился поведению украинцев.