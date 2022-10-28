Як повідомляє Politeka.net , модель, співачка та актриса Даша Астаф'єва часто в Інстаграм розповідає про свою роботу, захоплення та вражає фігурою. Даша не наголошує виключно на своїх образах і все частіше відкривається з нового боку.

Цього разу артистка показала короткий ролик зі своїм спеціальним записом та роботою над озвучкою, чим привернула багато уваги.

“Це буде перша. Ділюсь уривком нашого нового життя. В цьому році. «Пташине кладовище» @kyrylopolishchuk видавництва @laurus.press Дякую професіоналам» - поділилася Даша.

У мережі відреагували одразу:

«Не знаю чому, але в мене просто річки з очей Дуже чуттєво та по-справжньому. У цьому ви 🥹💔; Дуже приємно та мило! Ви розкішна! Спасибі, я отримала море задоволення ❤️; Працюй 🐝; Мені подобається твій голос із ранкових фан-відео! Дуже чекаю ❤️🙌; З почином 🙌; Клас 🤍; Даша, просто бімба, така крута ❤».

Також Даша любить будь-яку оригінальність у творчості, тому активно співпрацює з різними колегами та підкреслює свій стиль щоразу чимось новим.

На цей раз в Інстаграм Даші вдалося вразити за допомогою яскравої картини, яка показала її з іншого боку і водночас не приховала нічого від фанатів.

«Ми обов'язково переможемо. Бо життя завжди перемагає» – пише Даша в Інстаграм.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.