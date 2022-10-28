Даша Астафьева показала не только новое увлечение, но и доказала - она многогранная личность.

Как сообщает Politeka.net, модель, певица и актриса Даша Астафьева часто в Инстаграм рассказывает о своей работе, увлечениях и впечатляет фигурой. Даша не делает акцент исключительно на своих образах и все чаще открывается с новой стороны.

В этот раз артистка предствила короткий ролик со своей специальной записи и работой над озвучкой, чем привлекла много внимания.

«Это будет первая. Делюсь отрывком нашей новой жизни. В этом году. «Птичье кладбище» @kyrylopolishchuk издательства @laurus.press Спасибо профессионалам» - поделилась Даша.

В сети отреагировали сразу:

«Не знаю почему, но у меня просто реки с глаз Очень чувственно и по-настоящему. В этом вы 🥹💔; Очень приятно и мило! Вы роскошная! Спасибо, я получила море удовольствия❤️; Работай🐝; Мне нравится твой голос еще из утренних фан-видео! Очень жду ❤️🙌; С почином🙌; Класс 🤍; Даша, просто бимба, такая крутая ❤».

Также Даша любит любую оригинальность в творчестве, поэтому активно сотрудничается с разными коллегами и подчеркивает свой стиль каждый раз чем-то новым.

В этот раз в Инстаграм Даше удалось впечатлить при помощи яркой картины, которая показала ее с другой стороны и одновременно с тем - не скрыла ничего от фанатов.

«Мы обязательно победим. Ибо жизнь всегда побеждает» - пишет Даша в Инстаграм.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.