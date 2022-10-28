Популярний співак Макс Барських розповів про свою нову пісню українською мовою та як склався його дует з Любою Фоменко.

На своїй сторінці в Instagram артист розкрив деякі подробиці про свою нову україномовну пісню під назвою "Римую", яку він виконав у дуеті зі співачкою ETOLUBOV (Любою Фоменко).

"Не існує найбільш страшного випробування, аніж розлука з тим, кого любиш. Чим замінити запах коханої людини, рідні обійми, тепло спільного ліжка, жарти та повільні поцілунки? Нічим! Війна піддала болючим випробуванням мільйони українських пар. Коли пишу і думаю про це, у мене пробігають мурахи по тілу. Це дуже боляче! Понад 8 місяців наше кохання проривається через екрани смартфонів. Ми змушені бачити оцифровані портрети наших близьких і це є хоча б найменшою втіхою, немов пити воду з намальованого озера", — пише Макс Барських.

Співак зізнається, що коли вони з Любою міркували про спільну пісню, то перш за все визначили для себе саме цю тему для їхнього дуету.

"«Римую» - це ода безкрайньої любові, яка обов’язково подолає відстань та війну. Вірю в це і надсилаю її вам, де б ви не були. Нехай вона зігріває вас та ваше кохання", — наголосив артист та додав, що весь прибуток з монетизації від переглядів та прослуховувань пісні буде перерахований до благодійного фонду, який заснувала ETOLUBOV для допомоги постраждалим від війни українським сім’ям.

У коментарях Барських засипали схвальними відгуками, зокрема й знаменитості, серед яких Даша Астаф'єва, Міша Романова, Алан Бадоєв.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.