Популярный певец Макс Барских рассказал о своей новой песне на украинском языке и как сложился его дуэт с Любой Фоменко.

На своей странице в Instagram артист раскрыл некоторые подробности о своей новой украиноязычной песне под названием "Римую", которую он исполнил в дуэте с певицей ETOLUBOV (Любой Фоменко).



"Не существует наиболее страшного испытания, чем разлука с тем, кого любишь. Чем заменить запах любимого человека, родные объятия, тепло совместной кровати, шутки и медленные поцелуи? Ничем! Война подвергла болезненным испытаниям миллионы украинских пар. Когда пишу и думаю об этом, у меня пробегают мурашки по телу. Это очень больно! Более 8 месяцев наша любовь прорывается через экраны смартфонов. Мы вынуждены видеть оцифрованные портреты наших близких и это хотя бы малейшее утешение, словно пить воду из нарисованного озера", — пишет Макс Барских.

Певец признается, что когда они с Любой размышляли об общей песне, то прежде всего определили для себя именно эту тему для их дуэта.

"Римую" - это ода бескрайней любви, которая обязательно преодолеет расстояние и войну. Верю в это и шлю ее вам, где бы вы ни были. Пусть она согревает вас и вашу любовь", - подчеркнул артист и добавил, что вся прибыль от монетизации от просмотров и прослушиваний песни будет перечислена в благотворительный фонд, который основала ETOLUBOV для помощи пострадавшим от войны украинским семьям.

В комментариях Барских засыпали одобрительными отзывами, в том числе знаменитости, среди которых Даша Астафьева, Миша Романова, Алан Бадоев.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

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