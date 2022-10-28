Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала нескромне відео, в якому показала всю свою красу в спокусливому вбранні.

У короткому ролику можна побачити, як Юля позує фотографу на темному тлі. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі - на ній чорне боді з поясом і біла розстебнута сорочка, під якою немає білизни, а на ногах чорні ботфорти на шпильках. Це вбрання підкреслило ідеальну фігуру та пружні принади дівчини. Її волосся зібране у високий хвіст з незвичайною прикрасою, а на обличчі легкий макіяж та впевнений вигляд.

У підписі до публікації "Зайка" напсіала: "В альтернативній реальності моя візитна картка для бакалавра може мати такий вигляд. Що ви думаєте?". Шанувальники відразу почали коментувати публікацію блогерки: "Вау, вогонь. Юля, це вогонь, бомба. Красуня наша", "Єдине, що я б змінила у візитівці на Холостяк – це голубів", "Юлечко, ти краса наша", "Бомба ", "Чудова", "Дуже красиве відео, жіночно, відверто", "Норм, але костюм зайця нічого не переплюне", "І це класно, мило, креативно і загадково", "Це пожежа, Юля", "Ти зараз, це зовсім інша Зайка", "Пожежа".

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