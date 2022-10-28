Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая получила милое прозвище "Зайка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила нескромное видео, в котором показала все свои прелести в соблазнительном наряде.

В коротком ролике можно увидеть, как Юля позирует фотографу на темном фоне. Перед камерой она пояивлась в соблазнительном образе – на ней черное боди с поясом и белоснежная расстегнутая рубашка, под которой нет белья, а на ногах черные ботфорты на шпильках. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру и упругие прелести девушки. Ее волосы собраны в высокий хвост с необычным украшением, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации "Зайка" напсиала: "В альтернативной реальности моя визитная карточка для бакалавра может выглядеть так. Что вы думаете?". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию блогерши: "Вау, огонь. Юля, это огонь, бомба. Красотка наша", "Единственное, что я бы изменила в визитке на Холостяк – это голубей", "Юлечка, ты красота наша", "Бомба", "Великолепная", "Очень красивое видео, женственно, откровенно", "Норм, но костюм зайца ничего не переплюнет", "И это классно, мило, креативно и загадочно", "Это пожар, Юля", "Ты сейчас, это совсем другая Зайка", "Пожар".

Напомним, "В памяти навсегда…": Юля "Зайка" из "Холостяка" стала соавтором книги о войне.

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