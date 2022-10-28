Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, де показала книгу, співавтором якої стала.

Як виявилось, це книга про війну, і вона має специфічну назву – дату початку повномасштабного російського вторгнення в Україну – 24 лютого. За словами Юлії, у цій книзі зібрані спогади людей, які назавжди надрукувалися в пам'яті про цей страшний день. Також блогерка повідомила, що хоче розіграти два екземпляри цього видання серед своїх фоловерів.

"Я стала співавтором книги "Щоденника про vійну". На цих стрінках зібрані спогади про день, який викарбувався в нашій пам’яті назавжди. Ми - свідки історичних подій. Я хочу подарувати 2 книги в вашу домашню бібліотеку. Її ви зможете передати наступним поколінням. Щоб я могла вибрати, просто залиште коментар: що найперше ви зробите, коли дізнаєтесь про нашу перемогу?", - написала Бельченко в підписі до публікації.

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