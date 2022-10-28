Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася рідкісними кадрами із мамою, яка відзначає своє 60-річчя.

Як видно, Іванка зробила слайд-шоу з фотографій, на яких показала красуню-маму та всю їхню велику родину. Так, судячи з знімків, мама Світлана була дуже залучена до дочок, вони багато часу проводять разом, і вона була присутня на всіх важливих подіях у житті Іванки.

У підписі до публікації Онуфрійчук розповіла про свою маму і зворушливо привітала її з днем ​​народження: "Таких жінок, як мама, більше у світі немає. Сьогодні День народження у моєї найдорожчої людини. У цей день я вкотре дякую, що я саме її донечка. Вона подарувала мені та сестричкам неймовірну любов, виховання — життєве та духовне, справжнє тепло. Мама завжди вкладала та продовжує вкладати в нас всю свою душу. І саме це мене зігрває. І що цікаво, вона не лише моя мама. Мамуля дасть материнську пораду і друзям, і знайомим. Вона допоможе, якщо треба, кожному, хто про це попросить. Саме тому її обожнюють так багато людей. Неймовірно дякую тобі, моя рідненька за те що ти така є в нас. За те що робила та продовжуєш робити для нас всіх. Бажаю тобі дожити мінімум до 100 літ і бути щасливою. Головне, аби з мирним небом над головою. З твоїм ювілеєм, з 60-річчям, мам".

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