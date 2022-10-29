Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка нещодавно презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала чарівне відео із салону весільних суконь та покрасувалася перед камерою в одному з них.

У короткому відео звучить пісня TAYANNA "Фантастична жінка", а сама вона крутиться біля дзеркал у розкішних вінчальних сукнях. Судячи з ролика, артистка приміряла як мінімум три вбрання, та ще й з фатою, під якою розпущене красиво покладене волосся, а на її обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.

У підписі до публікації TAYANNA написала: "Для мене цей проєкт можливість долучитись до прекрасного в житті жінки. Весілля, союз двох закоханих, початок нового шляху пари, для мене, це щось дуже сокровенне. Хочеться, щоб кожна жінка відчула себе коханою. Відчула, що чоловік заради неї здатен на все. Так жінка буде цвісти, дарувати любов і випромінювати світло навколо себе. А коли в кожній сім’ї буде любов і щастя, то це обов’язково буде і у нашій країні. Дуже хочеться бачити наших жінок щасливими та фантастичними у всіх проявах".

Нагадаємо, "У пам'яті назавжди…": Юля "Зайка" з "Холостяка" стала співавтором книги про війну, відео.

Як повідомляла Politeka, "Що сталося з моїм життям": Джамала заінтригувала новим релізом і концертами за кордоном.

Також Politeka писала, що "Таких жінок більше немає": Онуфрійчук із "Танців з зірками" показала моложаву маму в її ювілей.